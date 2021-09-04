Российские лучники Сидоренко и Смирнов завоевали золото на Паралимпиаде

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Россияне Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко завоевали золотые медали в стрельбе из классического лука в соревнованиях смешанных команд на Паралимпийских играх в Токио в субботу, 4 сентября.

Российские лучники в финале победили итальянцев Стефано Травизани и Элизабетту Мийно — 5:4. Бронза досталась представителям команды Китая.

Это 36-е золото и 114-я медаль для сборной России на Паралимпиаде в Токио, сообщает РИА Новости.

4 сентября российский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал серебро Паралимпийских игр в Токио в беге на 200 метров. Спортсмены выступали в категории Т37, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступают на соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.