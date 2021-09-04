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Два дома по реновации ввели в эксплуатацию в районе Северное Тушино

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Два дома по реновации ввели в эксплуатацию в районе Северное Тушино
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Два корпуса многоэтажного дома по программе реновации жилищного фонда Москвы ввели в эксплуатацию в столичном районе Северное Тушино. Об этом в субботу, 4 сентября, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что новые жилые здания расположились на улице Вилиса Лациса. В домах предусмотрено 472 квартиры, большинство которых однокомнатные.

— Отличительной особенностью новостроек стал фасад, облицованный крупноформатными металлическими кассетами лаймово-зеленого, белого и серого цветов, что позволяет домам выделяться среди окружающих их зданий, — заявил руководитель департамента.

Рафик Загрутдинов добавил, что корпуса оборудовали подземной парковкой для автомобилей. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и маломобильных горожан сделали широкий проход и установили специализированную сантехнику.

Жилые помещения предусмотрены со второго этажа. На первом уровне разместят коммерческие помещения: кафе, магазины, салоны красоты и секции, а также зоны общего пользования: лифтовой холл, почтовые ящики, комнату дежурного и склад для уборочного оборудования.

Многоэтажки оборудовали пожарной сигнализацией, системой охраны и видеонаблюдения. Во дворе домов высадили деревья и кустарники и обустроили детские площадки и зоны отдыха, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В пятницу, 3 сентября, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что около 70 процентов жильцов дома 69 на улице Свободы в Северо-Западном административном округе (СЗАО) в районе Северное Тушино готовы к переезду в новый дом по реновации на той же улице.

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