Александр Мясников сравнил натуральные и синтетические витамины

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Телеведущий и врач Александр Мясников в субботу, 4 сентября, заявил, что натуральные витамины сильно превосходят синтетические по полезным свойствам.

Однако ранее эксперты были уверены в обратном. Врачи считали, что из-за невозможности определить нужное количество того или иного продукта для получения витаминов и недопущения профицита или дефицита, следует назначать пациентам синтетические лекарственные препараты.

Врач Мясников пояснил, что такие аналоги организм усваивает иначе, из-за чего их действенность может быть безрезультатной, передает Общественная служба новостей.

— Зато, когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам: «Да, я вижу, вот витамины», — сказал телеведущий.

В пятницу, 3 сентября, Александр Мясников рассказал о том, что алкоголь и продукты, которые имеют белый цвет, могут быть опасны для здоровья человека. По словам Мясникова, такие продукты могут стать причиной возникновения онкологических заболеваний. Он отметил, что риск возникновения рака у лиц, страдающих диабетом, в восемь раз выше.