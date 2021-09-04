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Цыганский поселок в Екатеринбурге взял в оцепление ОМОН

Виктория Сикерина

Происшествия
Цыганский поселок в Екатеринбурге взял в оцепление ОМОН
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции и Отряда милиции особого назначения (ОМОН) оцепили Цыганский поселок на юго-западе Екатеринбурга в субботу, 4 сентября.

В 17:00 по местному времени силовики взяли в оцепление улицу Шекспира и закрыли выходы для жителей.

— Проводится профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в указанном районе, — отметили в местном отделении полиции.

По информации жителей района, сотрудники собирают отпечатки пальцев у проживающих в Цыганском поселке, передает издание Lenta.ru.

На прошлой неделе, 27 августа, в одном из жилых домов в Екатеринбурге произошел пожар. Сотрудники экстренных служб сообщили о двоих погибших. Возгорание получилось быстро ликвидировать, так как на место происшествия немедленно выехали сотрудники ГУ МЧС.

В пятницу, 3 сентября, порыв ветра повредил кровлю корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) в центре города на Урале. На место была направлена ремонтная бригада. После инцидента управление безопасности оцепило территорию вокруг здания.

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