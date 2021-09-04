«Мои Документы» установили арт-объект в виде сердца на Пушкинской площади

Фото: Пресс-служба центров госуслуг Москвы

Россия, Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Офисы «Мои документы» в честь десятилетнего юбилея установили арт-объект в виде сердца на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг.

Москвичи и гости столицы с помощью интерактивной инсталляции смогут посетить Дворец госуслуг на ВДНХ и узнать больше о направлениях деятельности центров.

Арт-объект выполнили в стиле офисов госуслуг, а также украсили подсветкой. С обеих сторон конструкции расположились мультимедийные поверхности, с помощью которых происходит трансляция видеороликов. Высота объекта составила более четырех метров.

— Сотрудники офисов «Мои Документы» — это такие же москвичи, со своими мечтами, желаниями и трудностями... С помощью арт-объекта мы хотели показать свое лицо, стать еще ближе к жителям, — заявила заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям Кристина Сиротинина.

В пресс-службе добавили, что посмотреть на экспозицию можно будет до 22 сентября текущего года.

В четверг, 2 сентября, сообщили, что во всех регионах стал доступен сервис, позволяющий россиянам оформить временную регистрацию через портал «Госуслуги» без посещения подразделения МВД.