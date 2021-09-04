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Движение транспорта на Калибровской улице в Москве ограничат с 13 сентября

Виктория Сикерина

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Движение транспорта на Калибровской улице в Москве ограничат с 13 сентября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Калибровская улица, 11Карта всех событий

Автомобильное движение на Калибровской улице в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы ограничат с 13 по 17 сентября текущего года. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что на данном участке будут проводить дорожные работы.

С 13 по 15 сентября транспортное движение ограничат в районе дома № 11, а после, с 15 по 17 сентября, — около дома № 31, строение 16, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В понедельник, 30 августа, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что транспортный маршрут автобуса № 30 в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы изменится.

Теперь автобус будет заезжать к Музыкальной школе имени Глинки через Проектируемый проезд № 5022. Новая остановка общественного транспорта «Музыкальная школа» расположится около остановок «Поликлиника» и «Шоссейная улица, 51».

Также ранее сообщалось, что в сентябре изменится схема движения на некоторых улицах в центре и на юго-западе города.

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