Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые обнаружили породу собак с самым слабым иммунитетом

Виктория Сикерина

Общество
Ученые обнаружили породу собак с самым слабым иммунитетом
Фото: pixabay.com

Ученые из Уппсальского университета в Швеции нашли самую болезненную породу собак. Соответствующее исследование опубликовали в субботу, 4 сентября.

По мнению специалистов, многие питомцы из-за селекции обладают различными мутациями генов. В исследовании поучаствовали 20 собак восьми самых востребованных пород. Среди них были бигли, немецкие овчарки и лабрадоры.

В результате исследователи пришли к выводу, что самым слабым иммунитетом обладает порода кавалер-кинг-чарльз-спаниель, которая имеет самое большое количество болезненных генетических вариантов.

Общественная служба новостей со ссылкой на ученых передает, что из-за мутации генов у таких собак чаще всего проявляются болезни, связанные с сердечной недостаточностью.

В субботу, 4 сентября, мужчина спас собаку в подъезде жилого дома в Москве. Хозяйка животного зашла в лифт и не заметила, что питомец остался в подъезде. В результате движения лифта собаку подняло вверх и ударило о железные двери. В этот момент в подъезд зашел мужчина и отцепил питомца от поводка.

Читайте также:
СобакиученыеШвеция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Все мнения
О проекте