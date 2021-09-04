Ученые обнаружили породу собак с самым слабым иммунитетом

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Ученые из Уппсальского университета в Швеции нашли самую болезненную породу собак. Соответствующее исследование опубликовали в субботу, 4 сентября.

По мнению специалистов, многие питомцы из-за селекции обладают различными мутациями генов. В исследовании поучаствовали 20 собак восьми самых востребованных пород. Среди них были бигли, немецкие овчарки и лабрадоры.

В результате исследователи пришли к выводу, что самым слабым иммунитетом обладает порода кавалер-кинг-чарльз-спаниель, которая имеет самое большое количество болезненных генетических вариантов.

Общественная служба новостей со ссылкой на ученых передает, что из-за мутации генов у таких собак чаще всего проявляются болезни, связанные с сердечной недостаточностью.

В субботу, 4 сентября, мужчина спас собаку в подъезде жилого дома в Москве. Хозяйка животного зашла в лифт и не заметила, что питомец остался в подъезде. В результате движения лифта собаку подняло вверх и ударило о железные двери. В этот момент в подъезд зашел мужчина и отцепил питомца от поводка.