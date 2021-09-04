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Не успевшая зайти в лифт за хозяйкой собака чуть не погибла в жилом доме в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Не успевшая зайти в лифт за хозяйкой собака чуть не погибла в жилом доме в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мужчина спас собаку в подъезде жилого дома в Москве. Об этом стало известно в субботу, 4 сентября.

Хозяйка животного зашла в лифт и не заметила, что питомец остался в подъезде. В результате движения лифта собаку подняло вверх и ударило о железные двери.

В этот момент в подъезд зашел мужчина и отцепил питомца от поводка.

Telegram-канал «РЕН ТВ Новости» добавил, что животное не пострадало и только сильно испугалось.

В пятницу, 3 сентября, специалисты из Геттингенского университета в Германии выяснили, что собаки могут распознавать, когда люди специально их дразнят. В ходе исследования эксперты изучали способность четвероногих животных к распознаванию преднамеренных и непреднамеренных действий.

При этом в понедельник, 30 августа, корреспондент «Вечерней Москвы» побывал столичном приюте «Зеленоградский» на Фирсановском шоссе и узнал, как содержат животных в подобных учреждениях.

В данном приюте живут около 200 кошек и 900 собак на территории общей площадью 0,7 гектара.

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