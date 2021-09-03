Собаки оказались способны распознавать случайные действия человека от преднамеренных

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты из Геттингенского университета в Германии выяснили, что собаки могут распознавать дразнение со стороны людей. Об этом свидетельствуют результаты научной работы, во время которой исследователи изучали способность четвероногих животных к распознаванию преднамеренных и непреднамеренных действий.

Ученые провели эксперимент. Они «случайно» роняли угощения для собак и неискренне извинялись перед ними. После этого лакомство передавали животным через узкую щель, куда не могла пролезть рука человека.

В двух сценах собаки правильно распознали намерения ученых, понимая, что их дразнят. В ответ на это животные демонстрировали особый паттерн поведения, позволяющий человеку успокоиться.

Так, собаки ложились или садились, так как считали это успокаивающим сигналом, пишет Nation news.

С 1 сентября текущего года в государственных ветеринарных клиниках Москвы началась акция по чипированию домашних животных. В течение месяца стоимость чипирования будет составлять 706 рублей с учетом микрочипа. Наличие такого чипа позволяет с большей вероятностью найти питомца, если он потеряется.

Недавно сообщалось, что более 77 тысяч питомцев приняли в московских клиниках с начала лета. Чаще всего питомцам делали прививки от различных инфекций — 36 тысяч раз. Из всех посетителей за лето в столичные клиники пришло около 42 тысяч собак и примерно 34 тысячи кошек. К ветеринарам также обращались хозяева кроликов, крыс, попугаев и других животных.