Военнослужащие РФ выиграли конкурс «Танковый биатлон» в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на форуме АрМИ-2021 на полигоне Алабино в Московской области. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Команда России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ, который проводился на подмосковном полигоне Алабино, — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в финале этапа «Эстафета» военные преодолели трассу за 1 час 36 минут и 49 секунд, что стало лучшим результатом среди всех команд. Вторыми к финишу пришли танковые экипажи Китая, третьими — сборная Казахстана, а четвертыми — команда из Азербайджана.

4 сентября стало успешным и для российских спортсменов. Например, сборная России по футболу победила команду Кипра в отборочном матче чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы удалось забить Александру Ерохину и Рифату Жемалетдинову.

Также российские лучники Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко завоевали золото на Паралимпийских играх в Токио. Они в финале победили итальянцев Стефано Травизани и Элизабетту Мийно — 5:4. Бронза досталась представителям команды Китая.