Московские аэропорты задержали и отменили свыше 30 рейсов

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Свыше 30 авиарейсов отменили и задержали столичные аэропорты из-за различных причин. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщил сервис «Яндекс.Расписания».

Больше всего рейсов задержали в Домодедово — 21 самолет отправился на взлетную посолу с задержкой. Также в аэропорте отменили три рейса.

При этом во Внуково задержали три рейса, а запретили вылет двум воздушным суднам.

Аэропорт Шереметьево меньше остальных изменил расписание. Здесь задержали два рейса, а отменили — один.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

В пятницу, 3 сентября, столичные аэродромы задержали и отменили свыше 40 рейсов. Лидером стало Домодедово, где задержали 23 рейса и шесть отменили.

В четверг, 2 сентября, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», что увеличить число рейсов самолетов в отпускной период вполне реально — дефицита самолетов в России нет.