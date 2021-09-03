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Более 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Анастасия Волоснова

Город
Более 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Pexels

Свыше 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает в пятницу, 3 сентября, сервис «Яндекс.Расписания».

В Домодедове задержали 23 рейса и шесть отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны семь рейсов. А в аэропорту Внуково задержали пять рейсов. При этом в Жуковском отменили четыре рейса и задержали один рейс, пишет РИАМО.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

«Аэрофлот» начнет авиаперевозки на курорты Египта с 1 октября. Авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы на курорты Египта, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

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