«Аэрофлот» начнет авиаперевозки на курорты Египта с 1 октября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 31 августа.

Ежедневно с 1 октября перевозчик будет отправлять по два рейса в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, отмечается на сайте компании.

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы на курорты Египта, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта получили девять российских авиакомпаний. В список перевозчиков вошли S7, «Аэрофлот», «Победа», «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind, а также Royal Flight.

Первые рейсы авиакомпании «Россия» на египетские курорты были загружены на 100 процентов. Отмечается, что самолеты вылетели в Египет из терминала D аэропорта Шереметьево.