Девять российских авиакомпаний получили допуск на полеты в Египет

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Допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта получили девять российских авиакомпаний. Об этом следует из материалов Росавиации в пятницу, 6 августа.

В список перевозчиков вошли S7, «Аэрофлот», «Победа», «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind, а также Royal Flight, отмечается на сайте ведомства.

Компании смогут открыть полеты после увеличения частоты выполнения рейсов оперштабом по борьбе с коронавирусом.

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято после визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

5 августа посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что Москва убедилась, что власти Египта кардинально усилили меры безопасности в аэропортах и на курортах. Дипмиссия рассчитывает, что россиян, помнящих о египетском гостеприимстве, ждет комфортный и безопасный отдых, подчеркнул он.