Посол России заявил о кардинальном усилении безопасности на курортах Египта

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Москва убедилась, что власти Египта кардинально усилили меры безопасности в аэропортах и на курортах. Об этом заявил посол России в Каире Георгий Борисенко в четверг, 5 августа.

— России было нелегко сделать данный шаг после того, как в 2015 году в результате террористического акта потерпел крушение наш пассажирский самолет, вылетевший из Шарм-эш-Шейха. Однако мы убедились, что за последние годы аэропорты и курорты Египта кардинально усилили меры безопасности, — рассказал дипломат.

Дипмиссия рассчитывает, что россиян, помнящих о египетском гостеприимстве, ждет комфортный и безопасный отдых, приводит слова Борисенко РИА Новости.

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято после визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

29 июля авиакомпания «Россия» первой получила разрешение на полеты на курорты Египта.