Загрузка первых рейсов компании «Россия» в Египет составила 100 процентов

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Первые рейсы авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), вылетевшие в египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, были загружены на 100 процентов. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что первые самолеты вылетели в Египет из терминала D аэропорта Шереметьево. Все рейсы осуществлялись согласно расписанию.

— Загрузка первых рейсов на курорты Египта составила 100 процентов, — говорится в сообщении.

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта получили девять российских авиакомпаний. В список перевозчиков вошли S7, «Аэрофлот», «Победа», «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind, а также Royal Flight.