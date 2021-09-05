Дуров назвал видеоконтент Netflix и TikTok «липкой грязью»

Фото: instagram.com/durov

Основатель Telegram Павел Дуров резко высказался в своем блоге о рекомендательных алгоритмах популярных социальных сетей. Он посетовал на стремление большинства людей «питать свой мозг не фактами, которые помогут менять мир, а сериалами от Netflix или роликами, предложенными TikTok».

Предприниматель заявил, что подобные развлечения приводят к тому, что пользователи теряют способность отличать вымысел от реальности и размышляют над несуществующими проблемами.

— Мы должны очистить наши головы от липкой грязи нерелевантного контента, который ежедневно предлагают нам алгоритмы, чтобы стать творческими и продуктивными. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом, — написал Дуров.

Он назвал человеческий мозг самым мощным инструментом и призвал питать его «настоящей информацией», которая поможет в решении фундаментальных проблем.

Павел Дуров объяснил, почему ежегодно человечество становится менее свободным. По его словам, крупные компании Apple и Google вводят цензуру на приложения и информацию в смартфонах пользователей. При этом Visa и Mastercard вводят ограничения на приобретение определенного количества тех или иных товаров и услуг.