Фото: youtube/TillLindemann_official

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Солист немецких групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн выступил в субботу, 4 сентября, на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» и исполнил песню «Любимый город» под аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии России.

До Линдеманна выступили Российский образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России, президентский оркестр и рота специального караула президентского полка, центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ, военный оркестр вооруженных сил Греции, ансамбль сухопутных и военно-воздушных сил Мексики, оркестр полиции Катара, коллектив Кремлевской школы верховой езды и столичный казачий хор и рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Причем впервые принимающий участие в фестивале оркестр курсантов военного института военных дирижеров военного университета Минобороны тоже исполнил песню «Любимый город» до Линдеманна.

Планируется, что немецкий вокалист выступит и в последний день фестиваля, 5 сентября.

Сергей Собянин оценил «Спасскую башню» как грандиозное событие. По его словам, праздник искусства и музыки полюбился многим горожанам и туристам. Он отметил, что в мероприятии участвуют военные творческие коллективы из России и разных стран мира.