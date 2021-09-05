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Украинцы удивились «странной выходке» Зеленского в США

Юлия Курганова

В мире
Украинцы удивились «странной выходке» Зеленского в США
Фото: president.gov.ua

Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг рассказала, что граждане Украины удивились «странной выходке» президента Владимира Зеленского в Вашингтоне, а именно тому, что он впервые представил план трансформации страны в США, а не на родине.

Харинг уточнила, что советник главы государства Тимофей Милованов представил информацию на трех слайдах с текстами о физической, энергетической безопасности, экономическом росте и инфраструктуре. Она посчитала странным то, что украинский лидер сделал выбор в пользу американцев, а не своих граждан.

— Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности, — написала Харинг в материале в издании National Interest.

Также обозреватель назвала неуместной просьбу Зеленского об инвестициях, потому что в аудитории находились только «бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие».

В ходе визита в США Зеленский 1 сентября представил американским инвесторам план «трансформации» Украины, в котором были отражены основные цели и задачи будущего страны. В план заложено свыше 80 проектов в разных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов.

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