Рекорд на самый длинный плетеный сыр в мире установили в Красногорске

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Рекорд на самый длинный плетеный сыр в мире установили в подмосковном Красногорске в День города. Об этом рассказал в субботу, 4 сентября, представитель международного агентства «Интеррекорд» Максим Прудников.

— В Красногорске зарегистрирован новый мировой рекорд на самый длинный плетеный сыр — 81 метр, — уточнил он.

Предыдущий рекорд в данной номинации установили в 2020 году на Алтае, тогда длина сыра составила 23 метра, передает портал РИАМО.

Автором сырной косы является совладелец фермы «Сыр своими руками» из Балашихи Елена Губина. Она рассказала, что на создание сыра ушло около 80 килограммов сыра скаморца. Это полумягкий сыр, который хорошо принимает заданную форму.

Тридцать объектов туристической индустрии открыли в Подмосковье за полгода. Наибольшее количество таких объектов открылось в Дмитрове, Наро-Фоминске и Одинцове. Чаще всего в Подмосковье открывались кафе (7), пляжи (4), рестораны (3) и гостиницы (3).