Глава НАТО высказался против создания единой армии Евросоюза

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Создание единой армии Евросоюза (ЕС) может вызвать ослабление связи Северной Америки и Европы, а также привести к расколу в Европе. Подобную точку зрения высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что приветствует усилия европейских стран в области усиления обороноспособности. Однако единая армия ЕС никогда не сможет заменить Североатлантический альянс. Более того, подобное явление способно привести к разобщению стран европейского и североамериканского континентов.

— Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу, — заявил Столтенберг.

Также он напомнил, что оборонные расходы НАТО на 80 процентов состоят из взносов стран, не являющихся членами ЕС, сообщает портал «360».

3 сентября Столтенберг заявил, что Россия должна предоставлять больше данных странам Европы о военных учениях «Запад-2021». По его словам, в Польше, странах Прибалтики и на Украине увеличилась обеспокоенность планами Вооруженных Сил РФ.

Он призвал российскую сторону вести себя предсказуемо при проведении учений. Москва должна действовать прозрачно и соблюдать международное законодательство во время учебных военных операций на европейской территории.