Генсек НАТО призвал Россию предоставлять больше данных о военных учениях

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Россия должна предоставлять больше данных странам Европы о военных учениях «Запад-2021». Об этом рассказал в пятницу, 3 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, в Польше, странах Прибалтики и на Украине увеличилась обеспокоенность планами Вооруженных Сил РФ. Столтенберг напомнил, что прошлые учения «Запад» оказались более широкомасштабными, чем заявляли в Москве.

— Ранее мы наблюдали, что количество войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленное, — отметил Столтенберг.

Он призвал российскую сторону вести себя предсказуемо при проведении учений. Москва должна действовать прозрачно и соблюдать международное законодательство во время учебных военных операций на европейской территории, передает Reuters.

В конце августа военные США в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. В рамках учений 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов. Затем по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате атаки корабль раскололся пополам и затонул.

Военные аналитики одного из американских изданий сообщили, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может стать главной угрозой для авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США.

По мнению специалистов, у военных США нет возможности перехватить «Циркон». Дальность действия новейшей российской гиперзвуковой ракеты достигает двух тысяч километров. Подобные возможности являются серьезной угрозой для авианосцев ВМС США.