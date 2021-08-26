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Американский фрегат раскололся пополам во время учений

Анастасия Волоснова

В мире
Американский фрегат раскололся пополам во время учений
Фото: royalnavy.mod.uk

Военные США в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Военно-морских сил (ВМС) США.

В рамках учений 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов. Затем по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате атаки корабль раскололся пополам и затонул.

Соответствующие кадры можно увидеть в ролике, который опубликовали на канале ВМС США.

Недавно военные аналитики одного из американских изданий сообщили, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может стать главной угрозой для авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США.

По мнению специалистов, у военных США нет возможности перехватить «Циркон». Дальность действия новейшей российской гиперзвуковой ракеты достигает двух тысяч километров. Подобные возможности являются серьезной угрозой для авианосцев ВМС США.

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