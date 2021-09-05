Бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут репатриировать из ОАЭ в Россию

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Бывший узник американской тюрьмы в Гуантанамо 53-летний россиянин Равиль Мингазов может быть репатриирован на родину. В настоящее время он находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на адвокатов Мингазова и членов его семьи.

Издание отмечает, что в последние годы власти ОАЭ стремятся возвращать на родину экс-узников Гуантанамо, которых им передали Соединенные Штаты. В этом вопросе эмиратские власти согласуют свои действия с США.

— ОАЭ напрямую координируют с США свои действия по передаче, реабилитации и освобождению около двух десятков узников, все они граждане третьих стран, которые ранее содержались в американской тюрьме в Гуантанамо, — приводит слова эмиратских дипломатов WP.

В случае с Мингазовым США рекомендовали не выдавать его России, выразив обеспокоенность его потенциальной принудительной репатриацией. При этом адвокат Мингазова Гэри Томпсон заявил, что Россия «готовится к его возвращению», а ОАЭ уже делает попытки проведения соответствующих юридических процедур.

Равиль Мингазов был задержан американскими военными в октябре 2002 года на территории Пакистана. По версии США, он воевал на стороне радикального движения «Талибан»*, а также участвовал в деятельности ячейки террористической организации «Аль-Каида»*. В 2017 году США передали Мингазова ОАЭ.

В России Мингазов находится в розыске. Его подозревают в ряде нарушения закона, передает ТАСС.

СПРАВКА «ВМ»

Тюрьма в Гуантанамо является лагерем для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, включая терроризм, ведение войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо на территории Кубы, в 30 км от одноименного города.

Тюрьма начала свою работу в январе 2002 года, когда туда были доставлены из Афганистана первые 20 человек. С 2002 по 2006 года через нее прошло свыше 750 иностранцев, захваченных американскими войсками в ходе операций на территории Афганистана и Ирака.

По утверждению американских военных, все они участвовали в операциях на стороне «Аль-Каиды»* или движения «Талибан»*.

* «Талибан» и «Аль-Каида» — организации, признанные террористическими Верховным судом РФ и запрещенные в России.