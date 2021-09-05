Благоустройство парка «200 лет Егорьевску» планируют завершить в 2022 году

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

В Московской области объявили конкурс на благоустройства парка «200 лет Егорьевску». Работы по строительству парка планируется завершить в 2022 году. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщила председатель подмосковного комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

— В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство парка «200 лет Егорьевску» по адресу Московская область, город Егорьевск, — говорится в сообщении.

Благоустройства будущего парка профинансируют из средств бюджета МО, федерального бюджета и городского округа Егорьевск. Проект осуществляется в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», передает «Радио 1».

12 сентября в Культурном центр ЗИЛ состоится экофестиваль «оЗИЛеняйся». В программе фестиваля — кинозал, лекторий, зоны мастер-классов и экотуризма, выставки и концерты.

Посетители смогут посмотреть онлайн-трансляцию дайверов из Москвы-реки и поучаствовать в создании арт-объекта, послушать лекции ведущих экологов и защитников природы, провести эксперименты в экологических лабораториях, разгадать квесты и сделать на мастер-классах уникальные поделки.