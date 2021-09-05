Более семи миллионов рублей пожертвовали на благотворительность через сервис mos.ru

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С момента запуска благотворительного сервиса на портале mos.ru им воспользовались 12,4 тысячи человек. Пользователи перевели в благотворительные организации более семи миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

— Сервис становится все более востребованным: если в начале лета мы говорили о пяти миллионах рублей пожертвований с момента его запуска, то сейчас эта сумма уже превысила семь миллионов рублей, — отметил Козлов.

Благотворительный сервис на портале mos.ru был запущен в октябре 2020 года. Пожертвования через сервис принимают 50 фондов, которые помогают детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья или оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сделать пожертвование могут авторизованные пользователи портала мэра Москвы. Для перевода средств можно воспользоваться благотворительной программой организации на странице сервиса, разделом «Мои платежи», а также приложением «Моя Москва». Кроме того, всем желающим доступна функция автоматических прямых переводов.

Благотворители могут быть уверены в том, что пожертвованные ими деньги будут перечислены именно туда, куда они их направили. Все организации ежеквартально предоставляют отчеты о получении денежных средств.