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Сергей Собянин рассказал о подготовке к открытию кинотеатров «Янтарь» и «София»

Илья Ашуров

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Сергей Собянин рассказал о подготовке к открытию кинотеатров «Янтарь» и «София»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке к открытию двух реконструированных кинотеатров — «Янтарь» (Преображенский район) и «София» (Северное Измайлово). Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам мэра, столичные власти совместно с инвесторами возрождают старые кинотеатры, превращая их в многопрофильные общественные центры.

Оба готовящихся к открытию кинотеатра были построены еще в советское время, в ходе реконструкции их почти полностью перестроили. В частности, после обновления в зданиях появились дополнительные этажи и подземный паркинг.

— В обновленных кинотеатрах будет все, чтобы с комфортом провести время с друзьями и семьей: магазины, кафе и рестораны. В «Янтаре» откроются детский образовательный клуб, зоны для мастер-классов и игр, — написал мэр.

Также Сергей Собянин отметил, что в столице продолжается реконструкция 20 зданий. Восемь из них планируется завершить в 2021 году.

С 3 по 10 сентября в кинотеатрах «Юность» и «Салют» пройдет программа «Сергей Довлатов: Смешно о грустном», посвященная 80-летию со дня рождения советского классика.

Посетители увидят три фильма по произведениям писателя, который, как никто другой, умел меланхолично смеяться над абсурдом быта: черно-белое ретро «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина, «Заповедник» Анны Матисон, действие которого перенесено в наши дни, и биографический «Довлатов» Алексея Германа — младшего, получивший «Серебряного медведя» в Берлине.

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