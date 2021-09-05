Военные мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде

Фото: Facebook / Alpha Conde

Президент Гвинеи Альфа Конде оказался задержан военными мятежниками. Об этом сообщает Guinee News со ссылкой на источники в воскресенье, 5 сентября.

По информации портала, Конде был задержан силами специального назначения под руководством полковника Мамади Думбуя. Также под арестом оказался ряд высокопоставленных лиц, отмечается на сайте издания.

Видео: Telegram / РИА Новости

5 сентября сообщалось, что в столице Гвинеи, городе Конари, рядом с президентским дворцом наблюдаются военные и слышны выстрелы. По сообщениям СМИ, в стране происходит попытка государственного переворота.

Издание Jeune Afrique со ссылкой на источник сообщило, что предполагаемый путч возглавляет полковник Думбуя. Ранее он служил во французском Иностранном легионе.

В свою очередь агентство Reuters привело слова высокопоставленного чиновника в правительстве страны. Он сообщил, что президент в ходе перестрелки не пострадал. В то же время источник в военных кругах сообщил агентству о том, что президентский дворец окружен хорошо вооруженными солдатами.

Из-за резкого обострения ситуации посольство РФ в Гвинее призвало проживающих там россиян не покидать дома.