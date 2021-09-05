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В США поделились разочарованием от встречи Зеленского и Байдена

Иван Юминов

В мире
В США поделились разочарованием от встречи Зеленского и Байдена
Фото: president.gov.ua

Решение президента Украины Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны во время поездки в США удивило его соотечественников. Об этом заявила обозреватель журнала National Interest Мелинда Харинг в воскресенье, 5 сентября.

В ходе своего визита в Соединенные Штаты Зеленский, в частности, встретился с американским коллегой Джо Байденом. Странность обстоятельств, по словам Харинг, заключается в том, что украинский лидер поделился стратегией развития энергетической безопасности, инфраструктуры и экономического роста с экспертами США, а не с обычными украинцами.

Единственной целью, которой Зеленскому удалось достичь, является пиар, подчеркнул президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Глава государства сумел показать, что Байден его принимает, а больше «ничего реального» не произошло, приводит слова эксперта НСН.

5 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что стратегия Зеленского на встрече с Байденом оказалась неудачной. По его словам, Зеленскому следовало выбрать более четкую линию поведения, которая давала бы понять, чего именно хочет Украина.

В числе подобных потенциальных «желаний» парламентарий выделил военную базу, членство в НАТО, получение денег и развитие космической отрасли. Также Гончаренко отметил, что прошедшая встреча скорее продемонстрировала желание Зеленского красиво сфотографироваться с президентом США, чем добиваться настоящих преференций для своей страны.

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