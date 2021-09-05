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МЧС начало поиски семи пропавших на катере в Астраханской области

Иван Юминов

Происшествия
МЧС начало поиски семи пропавших на катере в Астраханской области
Фото: Пресс-служба МЧС

Спасатели занимаются поиском семи человек, которые перестали выходить на связь во время поездки на катере в Астраханской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в воскресенье, 5 сентября.

— По состоянию на 16:00 5 сентября местонахождение плавсредства и людей неизвестно. Главным управлением информация доведена до администрации морских портов Каспийского моря в целях дальнейшей организации и координации поисковых мероприятий, — говорится в сообщении.

О потери связи сообщили родственники людей. Те плыли на катере «Корвет-750-А» по маршруту Волгоград — Махачкала, отмечается в Telegram-канале ведомства.

4 сентября сообщалось, что с начала июня в лесах Подмосковья заблудились 358 человек. Наибольшее количество заблудившихся зафиксировано в «Русском лесу», где потерялись 34 человека.

В тройку лидеров также вошли Сергиево-Посадское (31 человек) и Дмитровское (30 человек) лесничества. Чуть меньше человек (28) заблудись в Клинском лесу. Их поиском занимались лесничие, поисковые отряды МЧС и волонтеры «Лизы Алерт».

Как отметила председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, большинство потерявшихся — это пожилые люди. Они часто идут в лес в одиночку, без телефона и необходимых лекарств.

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