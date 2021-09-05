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СК приступил к поискам пропавшего катера в Астраханской области

Иван Юминов

Происшествия
СК приступил к поискам пропавшего катера в Астраханской области
Фото: СК РФ

Следователи занимаются установлением местонахождения катера с семью пассажирами, пропавшего в Астраханской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК в воскресенье, 5 сентября.

— Следственными органами Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ организована доследственная проверка в связи с поступлением сообщения об отсутствии связи с частным маломерным судном с семью пассажирами на борту, из которых трое малолетние, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, они плыли на личном маломерном судне из Волгограда в Махачкалу. Связь с ними пропала после пересечения лодкой 135-го километра Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Следователи Астраханского следственного отдела на транспорте организовали мероприятия с целью найти пассажиров. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, заключили в СК.

5 сентября в региональном МЧС сообщили, что также занимаются поиском пассажиров катера «Корвет-750-А». Ведомство довело информацию о судне в администрацию морских портов Каспийского моря для дальнейшей организации и координации поиска.

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