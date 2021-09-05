Маск провел экскурсию по заводу SpaceX для внука конструктора Королева

Фото: Facebook / Андрей Королев

Внук и правнук советского ракетного конструктора Сергея Королева посетили завод SpaceX по приглашению главы компании Илона Маска.

— Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и Crew Dragon, — рассказал внук изобретателя Андрей Королев.

Он также пожелал на странице в Facebook, чтобы Маск и впредь двигал мир вперед.

25 августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что хочет пригласить Маска на запуск «Союза МС-19» с Байконура. Кроме того, руководитель госкорпорации планирует отправить аналогичное приглашение основателю корпорации Virgin Group Ричарду Брэнсону и владельцу аэрокосмической компании Blue Origin Джеффу Безосу.

29 июля Маск поздравил Рогозина с успешной доставкой модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС). Модуль в автоматическом режиме пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» МКС ранее в тот день. Процесс контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС.