Футбольный матч между сборными Аргентины и Бразилии не будет продолжен сегодня

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Отборочный матч на чемпионат мира по футболу между сборными Аргентины и Бразилии не продолжится сегодня. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает Южноамериканская конфедерация футбола.

— По решению судьи матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира приостановлен. Судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), который определит дальнейшие действия, — говорится в заявлении конфедерации.

Отмечается, дальнейшее решение будет принимать именно ФИФА, передает ТАСС.

Спустя несколько минут после начала, отборочный матч на чемпионат мира по футболу между сборными Аргентины и Бразилии оказался прерван. Аргентинские футболисты покинули поле.

Матч начался в бразильском Сан-Паулу в 22:00 и практически сразу же оказался приостановлен. На поле вышли посторонние люди. Причиной этому послужило нарушение протокола по коронавирусной инфекции

Четыре аргентинских игрока, которые играют в английской премьер-лиге, не соблюли обязательный двухнедельный карантин после прилета из Великобритании. Причем некоторые из них оказались в стартовом составе сборной.