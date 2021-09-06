Несколько трамвайных маршрутов в Москве временно изменятся с 6 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ряд трамвайных маршрутов на юге столицы изменит свою работу с 6 сентября. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По будням трамвай №16 будет ходить от Новоданиловского проезда через станцию метро «Тульская» и до улицы Серпуховской Вал. Трамвай №49 не будет ходить до Новоданиловского проезда, а отправиться до «Нижних Котлов». В пресс-службе отметили, что работа трамваев №3, 14, 26, 47 не изменится.

По выходным не будут ходить трамваи №3, 14, 47. По маршруту №16 можно проехать от улицы Академика Янгеля до «Нагатино». Трамвай №26 повезет пассажиров от метро «Университет» через Черемушки и до метро «Чистые пруды», а маршрут №49 проследует от «Нагатино» до «Нижних Котлов». Также по выходным ходит автобус №047. Его маршрут пройдет от станции метро «Октябрьская» до станции метро «Нагатинская».

— Изменения — на время ремонта трамвайных путей на улице Шаболовка и Варшавском шоссе. Также начинаются работы на кольце «Новоданиловский проезд» — они потребовали дополнительных изменений маршрутов по будням. При этом все транспортные связи будут сохранены, — передает сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Недавно сообщалось, что компенсационные автобусы будут ездить на Горьковском направлении МЖД по воскресеньям. Произойдет это из-за изменения расписания электричек. От станции «Балашиха» (остановка на улице Советская) автобусы будут отъезжать каждый час с 5:30 до 23:30. От станции «Реутово» (остановка на улице Дзержинского) они будут ездить каждый час, начиная с 6:00 до полуночи. В обоих направлениях автобусы будут следовать без промежуточных остановок.