Компенсационные автобусы будут ездить на Горьковском направлении МЖД по воскресеньям

Фото: Агентство городских новостей «Москва»

В сентябре в воскресные дни на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится расписание электричек, в связи с чем будут курсировать компенсационные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— По воскресеньям, 5, 12, 19 и 26 сентября, с 0:30 до конца дня не будет движения между станциями «Реутово» и «Балашиха» из-за строительства второго пути на ответвлении Горьковского направления. Часть поездов от/до «Балашихи» проследует от/до «Железнодорожной», а остальные будут выведены из расписания. Также внесены точечные корректировки в график движения поездов, курсирующих по основному ходу Горьковского направления. Для пассажиров назначены компенсационные автобусы, — говорится на сайте компании.

Так, от станции «Балашиха» (остановка на улице Советская) автобусы будут отъезжать каждый час с 5:30 до 23:30. От станции «Реутово» (остановка на улице Дзержинского) они будут ездить каждый час, начиная с 6:00 до полуночи. В обоих направлениях автобусы будут следовать без промежуточных остановок.

В пресс-службе отметили, что пассажирам автобуса будет нужно предъявить проездные документы на пригородные поезда, которые действительны на маршруте.

В среду, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о введении изменений в систему оплаты проезда на наземном транспорте. По решению правительства Москвы с 1 сентября 2021 года пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.