Врач рассказала, сколько сахара можно есть в день без вреда для здоровья

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Многие люди любят сладости. Но, как и во всем, в их употреблении нужно знать меру. Эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова в понедельник, 6 сентября, рассказала, какое количество сахара и сладостей в день безопасно для человеческого здоровья.

— 25-50 граммов — дневная норма сахара для взрослого человека. Такова рекомендация ВОЗ, — сообщила она.

По словам специалиста, к этому количеству относится не только прямой сахарный песок, но и скрытые сахара, которые находятся во множестве продуктов — соусы, мюсли, готовые завтраки и прочие. Также сахар есть во всех десертах.

В сумме 25 граммов составляют примерно 5-6 ложек сахара.

— Если разделить эти 25 граммов на весь день и представить, что в чай вы кладете две-три ложки сахара, в норму впишутся еще 50 граммов молочного шоколада, либо банка газировки объемом 0,3 литра, или два переспелых банана, — рассказала она РИА Новости.

Если в день съедается больше сахара, то калорийность продуктов с ним не должна составлять более 10 процентов от общей калорийности дневного рациона. Иначе возникает риск диабета второго типа и ожирения.

У детей, добавила Бочарова, норма сахара намного ниже — до трех ложек для ребят до 10 лет. А до трех лет детям лучше получать сахар только из фруктов, овощей и сухофруктов.

Недавно врачи рассказали о четырех способах снизить сахар в крови без лекарств. Высокий уровень возникает, когда организм недостаточно или неэффективно использует инсулин — гормон, ответственный за регулирование уровня глюкозы в крови. Хотя это основной признак диабета, он также часто встречается у тех, у кого его нет. Необходимо следить за уровнем сахара в крови, чтобы предотвратить возникновение проблем со здоровьем.