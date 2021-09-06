Свыше 2,8 миллиона раз врачи оценили состояние пациентов с COVID-19 при помощи сервиса «Ньюс2»

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Столичные медики более 2,8 миллиона раз воспользовались цифровым сервисом «Ньюс2» для того, чтобы оценить состояние пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что программа позволяет врачам быстрее и точнее принимать решения.

— За время борьбы с новой коронавирусной инфекцией мы накопили по-настоящему уникальный опыт в принятии и оперативном внедрении управленческих решений, организации эффективной медицинский помощи, использовании передовых цифровых технологий. С самого начала пандемии было принципиально важно обеспечить врачей сервисами, которые облегчат принятие решений, сократят время постановки диагноза, помогут спрогнозировать риски ухудшения состояния больных, — рассказала Анастасия Ракова.

Заммэра обратила внимание, что при лечении COVID-19 важно отслеживать состояние пациента в динамике. Для этого, по ее словам, в резервных госпиталях и стационарах, принимающих на лечение пациентов с коронавирусом, был внедрен сервис «Ньюс2». Благодаря ему медики могут оценить эффективность выбранного лечения, а также превентивно принять меры при прогрессировании болезни.

— «Ньюс2» оказался крайне востребованным — с его помощью было получено 2,8 миллиона интегральных оценок состояния пациента, — уточнила Анастасия Ракова, отметив важность того, что окончательное решение о тактике лечения всегда принимает врач, а цифровой сервис выступает в роли его помощника.

В основе сервиса лежит международный метод оценки риска ухудшения состояния пациента по шкале NEWS2, которая давно себя зарекомендовала, а после оцифровки стала доступнее и удобнее, пишет официальный сайт мэра Москвы.