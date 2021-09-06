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Пять автомобилей столкнулись на 33-м километре МКАД

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на 33-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 33-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 33-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник, 6 сентября.

Пять автомобилей столкнулись на магистрали перед развязкой с Варшавским шоссе. На месте инцидента работают оперативные службы.

— Движение затруднено, перекрыта одна полоса, для движения свободны пять полос, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Есть ли в ДТП пострадавшие, не уточняется.

Пять автомобилей столкнулись на 33-м километре МКАДФото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Еще одна авария произошла в этот же день на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. Водитель легкового автомобиля сбил человека, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу.

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