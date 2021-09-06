Автомобиль сбил пешехода на Люблинской улице в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщила пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на пешеходном переходе в районе дома 53 по Люблинской улице.

— На месте работают оперативные службы. Движение в центр затруднено, перекрыто две полосы из трех, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Похожий случай произошел на юге Москвы 5 сентября. При переходе проезжей части в неположенном месте на Братеевском мосту погиб 35-летний мужчина. Наезд на него совершил водитель автомобиля «БМВ».