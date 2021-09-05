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Иномарка насмерть сбила пешехода на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Иномарка насмерть сбила пешехода на юге Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Братеевский мост Карта всех событий

Мужчину сбил автомобиль на юге столицы, от полученных травм он скончался. Москвич переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

35-летний мужчина погиб при переходе проезжей части на Братеевском мосту. Наезд на него совершил водитель автомобиля «БМВ»

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Вечером 4 сентября идущего по обочине восьмилетнего ребенка сбила машина в ТиНАО. По предварительной информации, ребенок сам вышел на проезжую часть.

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