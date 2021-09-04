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Идущего по обочине восьмилетнего ребенка сбила машина в ТиНАО

Виктория Сикерина

Происшествия
Идущего по обочине восьмилетнего ребенка сбила машина в ТиНАО
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Идущего по обочине 8-летнего мальчика сбил водитель автомобиля Citroen на Центральной улице в поселении Воронцово в Москве. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве предположили, что ребенок сам вышел на проезжую часть.

В Telegram-канале «Госавтоинспекция» добавили, что мальчика госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом — перелом голени.

В пятницу вечером, 3 сентября, бетономешалка упала с эстакады на Ленинградском проспекте около Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Позже стало известно, что водитель находится в тяжелом состоянии, его доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом позвоночника, многочисленные переломы костей».

После произошедшего на участке трассы перекроил транспортное движение. Однако ночью его полностью восстановили.

В результате прокуратура Москвы взяла на контроль ход проверочных мероприятий по факту аварии с грузовиком на Ленинградском проспекте при пересечении с ТТК.

ДТПребенокТиНАО
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