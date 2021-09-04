Прокуратура Москвы взяла на контроль проверочные мероприятия по ДТП с грузовиком

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Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Прокуратура Москвы взяла на контроль ход проверочных мероприятий по факту аварии на Ленинградском проспекте, где грузовой автомобиль упал с эстакады в районе пересечения с ТТК. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщила «Вечерней Москве» начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения Нефедова Людмила Сергеевна.

В результате ДТП пострадал 39-летний водитель грузовика. Мужчину доставили в больницу.

После выяснения всех обстоятельств и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о проверке организации, в которой работал водитель, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о режиме труда и отдыха, а также предрейсовом осмотре водителей.

Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте около Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве. Инцидент произошел с бетономешалкой. Позже стало известно, что водитель грузовика в тяжелом состоянии.

В департаменте транспорта отметили, что движение по улице в сторону центра полностью перекрыто. При этом движение транспорта осуществляется лишь по дублеру Ленинградского проспекта.

Появилось видео момента падения грузовика с эстакады в районе ТТК.

Утром 3 сентября на внешней стороне 41-го километра МКАД перед развязкой с Калужским шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей в среднем ряду. Из-за этого движение по улице затруднилось. Лишь к вечеру транспортное движение на участке удалось полностью восстановить.