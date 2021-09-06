«Вдвойне повезло»: стало известно, куда поступил внук Ильи Олейникова

Фото: Instagram/timkliaver

Экс-солист группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер поделился с подписчиками радостной новостью. Его старший сын Тимофей стал студентом.

Клявер-старший опубликовал фото, на котором его наследник запечатлелся на фоне своего нового учебного заведения со студенческим билетом.

— Перед вами студент 1 курса РГИСИ СПБ школы-студии Льва Додина! — написал певец в новой публикации на странице в Instsgram.

Клявер также отметил, что его мотивируют примеры человеческого успеха, и подчеркнул, что когда примером становятся собственные дети — это «особенная мотивация».

Он написал, что гордится сыном, и пожелал ему удачи в учебе.

— Тимофею вдвойне повезло, что именно в этом году, спустя 17 лет Лев Абрамович решил набрать новый курс. (Его последние выпускники — Елизавета Боярская и Данила Козловский). Давай, сынок, так же уверенно и достойно к новым вершинам, в очередной раз давая повод гордиться тобой, — написал Клявер под снимком с Тимофеем.

Поклонники поспешили поздравить певца и сына с этим радостным событием.

«Поздравляю! Так держать!»; «Молодчинка»; «Любовь! Гордость!»; «Красавец»; «Удачи!!! В добрый путь!» — написали подписчики в комментариях.

Тимофей также поблагодарил знаменитого отца за теплые слова.

— Спасибо огромное! — написал он и сопроводил сообщение смайликом с сердцем.

Тимофей — внук народного артиста России Ильи Олейникова.

Денис Клявер женат трижды. Первая его избранница была танцовщицей из коллектива Михаила Шуфутинского, вторая жена Юлия танцевала в балете у Лаймы Вайкуле. С ней у артиста есть общий сын Тимофей, пара рассталась в 2010 году. В настоящий момент исполнитель счастлив в браке с женой Ириной. Вместе они воспитывают сына Даниэля.

Летом Денис Клявер назвал причины развода с первой женой. Их свадьба состоялась в 1998 году, а расстались они спустя три года.