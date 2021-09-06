Правительство РФ расширило функционал единого портала «Госуслуги»

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Расширен функционал единого портала «Госуслуги». Об этом рассказали в понедельник, 6 сентября, в пресс-службе правительства России.

Для получения услуг на портале информационная система будет сама автоматически запрашивать нужные данные в необходимых ведомствах, а затем вносить их в поля онлайн-заявления. При этом запрос будет отправляться только при заполнении заявки. Полученные личные данные пользователей не будут сохраняться на портале.

Так, во время подачи заявления на субсидии или выплаты портал госуслуг в режиме онлайн проверит наличие свидетельств ЗАГС и частично заполнит форму полученными данными, говорится в Telegram-канале пресс-службы.

До этого сервис, позволяющий россиянам оформить временную регистрацию через портал «Госуслуги» без посещения подразделения МВД, стал доступен во всех регионах.

Возможные ошибки наполнения информационной системы сведены к минимуму, так как в интерактивных формах заполняется автоматически более 90 процентов информации. Всего в предоставлении услуги задействованы более 2,5 тысячи подразделений по вопросам миграции.