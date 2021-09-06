Мужчина зарезал своего собутыльника во время пьяной ссоры на юге Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

Следственный комитет просит арестовать мужчину, который обвиняется в убийстве своего собутыльника на юге столицы. Об этом в понедельник, 6 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, 4 сентября двое мужчин распивали алкоголь в квартире на Автозаводской улице. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Один из мужчин схватился за нож, нанес своему оппоненту несколько ударов в грудь и скрыться.

Потерпевший был доставлен в больницу, но несмотря на своевременную помощь врачей, скончался.

Позже полиция задержала преступника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

30 сентября сообщалось, что полиция обнаружила труп мужчины во дворе одного из домов на Ташкентской улице. Погибший был избит до смерти в ходе уличной драки. На его теле были повреждения, ссадины на шее и грудной клетке, а также припухлость в области нижней челюсти.

Труп мужчины был направлен в морг для проведения дальнейшей экспертизы. Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался приезжий мужчина.