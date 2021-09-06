Новый пешеходный маршрут появился на юге столицы

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства

Россия, Москва, Ясеневая улица Карта всех событий

Завершено благоустройство пешеходного маршрута вдоль улицы Ясеневой — от Шипиловского проезда до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Южное в Южном административном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 6 сентября.

Специалисты привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, разбили цветники с многолетними растениями и рокарий с хвойными, обустроили зоны тихого отдыха с садовыми диванами, устроили альпийскую горку, установили новые опоры освещения.

— Территорию украсили арт-объекты в виде листьев орехового дерева — символа района, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Также в ближайшем будущем здесь обновят три спортивные и шесть детских площадок и реконструируют площадку для выгула собак.

В пресс-службе отметили, что при благоустройстве территории было учтено мнение местных жителей.

Новый пешеходный маршрут появится также на северо-западе Москвы, где завершаются работы по благоустройству бульвара на улице Туристской в Северном Тушине.