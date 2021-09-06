Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый пешеходный маршрут появился на юге столицы

Анастасия Колоскова

Город
Новый пешеходный маршрут появился на юге столицы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства
Россия, Москва, Ясеневая улица Карта всех событий

Завершено благоустройство пешеходного маршрута вдоль улицы Ясеневой — от Шипиловского проезда до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Южное в Южном административном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в понедельник, 6 сентября.

Специалисты привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, разбили цветники с многолетними растениями и рокарий с хвойными, обустроили зоны тихого отдыха с садовыми диванами, устроили альпийскую горку, установили новые опоры освещения.

— Территорию украсили арт-объекты в виде листьев орехового дерева — символа района, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Также в ближайшем будущем здесь обновят три спортивные и шесть детских площадок и реконструируют площадку для выгула собак.

В пресс-службе отметили, что при благоустройстве территории было учтено мнение местных жителей.

Новый пешеходный маршрут появится также на северо-западе Москвы, где завершаются работы по благоустройству бульвара на улице Туристской в Северном Тушине.

Читайте также:
маршрутЮАО МосквыБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте