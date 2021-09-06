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Мультсериал «Маша и Медведь» набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube

Анастасия Волоснова

Развлечения
Мультсериал «Маша и Медведь» набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube
Фото: Скриншот мультфильма «Маша и Медведь»

Мультсериал «Маша и Медведь» набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube во всем мире. Об этом рассказали в понедельник, 6 сентября, в пресс-службе студии Animaccord.

— Сегодня «Маша и Медведь» насчитывают тысячу просмотров на YouTube в секунду, а общее время просмотра мультсериала на платформе составляет более одного миллиона лет, — говорится в сообщении.

В студии отметили, что русский, английский, испанский, португальский и украинский каналы мультсериала получили «бриллиантовые награды «кнопки» YouTube.

Также в компании сообщили, что популярность мультсериала обязана раннему появлению серий на платформе. Сериал прошел путь «от национального хита до глобального феномена в мире цифрового семейного контента», уточнила глава YouTube в России Анна Данишевская.

В настоящий момент мультсериал «Маша и Медведь» насчитывает более 28 миллионов зрителей, пишет РИА Новости.

Летом компания Walt Disney объявила о выходе нового сериала о приключениях бурундуков по имени Чип и Дейл. Сериал появился на стриминговой платформе Disney+ 28 июля. Новый мультсериал получил название «Chip 'n' Dale: Park Life» («Чип и Дейл: Жизнь в парке»).

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