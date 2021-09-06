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Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Белореченская22/66Карта всех событий

Около 11 утра произошло столкновение рейсового автобуса и автомобиля Kia. В аварии, по предварительным данным, пострадали два пассажира автобуса: трехлетний мальчик и девушка. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

ДТП произошло на улице Белореченской у дома 22/66. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia совершил резкое перестроение. Из-за этого маневра водителю автобуса пришлось предпринять меры и резко затормозить.

— В аварии, по предварительным данным, пострадали два пассажира автобуса: трехлетний мальчик и девушка, которых нарядом СМП госпитализировали в медучреждения, — сообщили в ведомстве.

Предварительный диагноз у мальчика — сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а у девушки — закрытая черепно-мозговая травма.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Еще одно ДТП произошло 6 сентября на пешеходном переходе в районе дома 53 по Люблинской улице. Водитель легкового автомобиля сбил пешехода.

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