Участники онлайн-голосования смогут вернуться к своему бюллетеню в течение 24 часов

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москвичи смогут воспользоваться функцией отложенного решения во время электронного голосования. При появлении сложностей с гаджетом или интернетом пользователь сможет вернуться к бюллетеню и проголосовать в течение 24 часов после его первой загрузки.

Заново открыть бюллетень можно будет не ранее чем через три часа после его первоначальной загрузки. Пользователи, загрузившие документ после 16:59 19 сентября, воспользоваться этой функцией не смогут. В этом случае при подсчете голосов система учтет только голос, поданный последним.

При помощи функции отложенного решения смогут проголосовать и те пользователи, которые столкнулись с техническими проблемами или отвлеклись во время голосования.

Функция отложенного решения стала новинкой этого года. Она прошла тестирование во время проверки системы электронного голосования, которая проходила в столице 29 и 30 июля. В это время вернуться к своему бюллетеню можно было до конца текущего дня. Чтобы воспользоваться функцией могли проголосовавшие поздно вечером, было решено увеличить срок ее действия до 24 часов. Это позволит проголосовать, например, тем кто хотел отдать свой голос, вернувшись с работы, но столкнулся с техническими неполадками.

До завершения регистрации на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября, осталось семь дней. Жители столицы выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№ 19 — районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.

На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.