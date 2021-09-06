Молодой человек «гонял» на автомобиле каршеринга под чужим аккаунтом по Москве

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19-летний москвич нашел в интернете данные взломанного аккаунта одного из каршеринговых сервисов и «угнал» автомобиль. Об этом в понедельник, 6 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Использовав эти данные, он вошел в мобильное приложение сервиса и арендовал машину на улице Антонова-Овсиенко.

Некоторое время он катался по городу, пока сотрудники ГИБДД не остановили его для проверки документов в 1-м Красногвардейском проезде. Автоинспекторы выявили факт подлога.

— Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний москвич. С его слов, он совершил угон данного транспортного средства без цели хищения, — рассказали в ведомстве.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Еще один эпизод по данной статье также произошел в столице в сентябре. Мужчина выкрал у родственника ключи от машины, попал в ДТП и стал фигурантом уголовного дела.